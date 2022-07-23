مواعيد مباريات اليوم السبت 23-7-2022 والقنوات الناقلة.. سيتي وبايرن ويونايتد وكلاسيكو

السبت، 23 يوليه 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يشهد اليوم السبت الموافقة 23 يوليو 2022 العديد من المباريات على المستوى المحلي أو الدولي.

ففي الدوري المصري سيواجه البنك الأهلي منافسه فيوتشر في تمام التاسعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أما طلائع الجيش سيواجه مصر للمقاصة في تمام السادسة والنصف مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

أما أوروبيا في الـ11 و45 دقيقة صباحا سيواجه مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا.

وستنقل المباراة عبر تطبيق مانشستر يونايتد.

وسيواجه باريس سان جيرمان منافسه أوراوا دياموندز الياباني في تمام الـ12 ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وربما نشهد الظهور الأول لمصطفى محمد مع نانت اليوم، حيث يلتقي نانت مع مواطنه لوريان في الرابعة مساء.

فيما سيلتقي لانس الفرنسي منافسه إنتر ميلان في تمام السادسة والنصف مساء.

أما مع قدوم فجر الأحد، فسوف يواجه بايرن ميونيخ منافسه مانشستر سيتي في تمام الواحدة صباحا.

وستنقل المباراة عبر قناتي "دبي الرياضية 2" و"بي إن سبورتس 1 الإنجليزية".

وسيواجه ريال مدريد منافسه برشلونة في الكلاسيكو وذلك في تمام الخامسة صباحا.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وسيلتقي أرسنال بمنافسه تشيلسي في تمام الثانية فجرا.

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مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ الدوري المصري
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