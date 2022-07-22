انتهت الدوري - المصري (4)-(1) سيراميكا.. المقاولون (1)-(0) غزل المحلة.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 26 من الدوري المصري.

المصري أمام سيراميكا كليوباترا.

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نهاية المباراة

ق80 أحمد الشيخ يهدر فرصة الهدف الخامس للمصري بعد انفراد تام بعامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

ق73 جريندو يضيف الهدف الرابع للنادي المصري بعد انفراد تام بعامر عامر ويضع الكرة بطريقة فنية رائعة

ق71 عمرو مرعي يقود هجمة مرتدة ويمرر لـ إلياس الجلاصي لكن دفاع سيراميكا ينقذذ الكرة

ق67 هجوم ضاغط من سيرايمكا كليوباترا عن طريق مصطفى ميسي ومحمد إبراهيم لكن أحمد علاء مدافع المصري يبعد الكرة بنجاح

ق53 أوستن أموتو يسجل الهدف الثالث للنادي المصري بعد تمريرة عمرو عبد الفتاح "عموري"

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق46 محمود البدري يسدد

ق43 إسلام ابو سليمة يسجل الهدف الثاني للنادي المصري بعد ضربة رأسية رائعة

ق41 شادي حسين يسجل هدف التعادل لنادي سيراميكا بعد متابعة لركنية محمد إبراهيم

ق20 عامر عامر يتصدى لركلة الجزاء التي نفذها جريندو

ق19 محمد جريندو لاعب المصري يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل امنطقة الجزاء

ق15 تسديدة قوية من محمد إبراهيم يتصدى لها عصام ثروت وينقذ هدف مؤكد

ق11 محمد إبراهيم ينفذ ركلة ركنية خطيرة لسيراميكا كليوباترا يشتتها دفاع المصري من داخل المنطقة

ق5 النيجيري أوستن أموتو يسجل الهدف الأول للمصري من ضربة رأسية بعد عرضية إلياس الجلاصي

انطلاق المباراة

المقاولون العرب ضد غزل المحلة

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ق90+10 فاروقا نور الدين يسجل هدف في الوقت القاتل للمقاولون العرب

ق90+5 غزل المحلة يهدر فرصة هدف مؤكد بعد هجمة مرتدة قادها عبده يحيى ومرر الكرة لهشام عادل لكنها طالت

ق89 محمد عبد الرحيم "بازوكا" مدافع غزل المحلة يحصل على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة وفريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين

ق81 انطلاقة من محمد سالم مهاجم المقاولون العرب ويسدد بقوة لكن كرته تمر بجوار مرمى عمرو شعبان حارس غزل المحلة

ق60 تسديدة من محمود عبد العزيز تمر أعلى مرمى غزل المحلة

ق57 تسديدة قوية من أحمد النادري يتصدى لها حسن شاهين حارس مرمى المقاولون

ق52 هشام عادل لاعب غزل المحلة يوجه ضربة رأسية تمر أعلى مرمى المقاولون العرب

ق50 هاني عادل مدافع غزل المحلة ينقذ فرصة هدف مؤكد للمقاولون العرب

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق24 ضربة رأسية من عمر بسام تمر بجوار مرمى غزل المحلة

ق18 عبد الرحمن عاطف "أجويرو" يسدد كرة رائعة ترتطم بالعارضة.

ق15 رأسية خطيرة من لويس إدوارد لاعب المقاولون تمر بجوار مرمى غزل المحلة بقليل

ق11 باسم علي يرسل كرة طولية خطيرة في اتجاه لويس إدوارد ينقذها عمرو شعبان حارس المحلة

ق5 ضربة حرة مباشرة للمقاولون العرب تمر بجوار مرمى غزل المحلة

انطلاق المباراة