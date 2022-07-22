المثلوثي: من لا يتحمل الضغط عليه البحث عن عمل آخر.. نركز على الدوري الآن

علق حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك على الانتقادات التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة مؤكدا تحليه بشخصية قوية ويعرف كيف يستعيد مستواه.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس عن نهائي موسم 2020-2021 في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث المثلوثي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أي لاعب يمر بفترات صعبة هذا طبيعي وأنت تلعب في الزمالك وتتعرض لضغط كبير في نادي يحبه الملايين".

وشدد "وإن لم تقبل الضغط فعليك البحث عن عمل آخر".

وأتم اللاعب التونسي حديثه قائلا: "الحمد لله لدي شخصية قوية وإن شاء الله القادم أفضل وسنركز على الدوري الآن".

وبذلك توج الزمالك بالثنائية المحلية عن موسم 2020-2021.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الجاري برصيد 57 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ48 نقطة وله مباراتين أقل من منافسيه.