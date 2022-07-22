المثلوثي: من لا يتحمل الضغط عليه البحث عن عمل آخر.. نركز على الدوري الآن

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الزمالك أمام غزل المحلة

علق حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك على الانتقادات التي تعرض لها خلال الآونة الأخيرة مؤكدا تحليه بشخصية قوية ويعرف كيف يستعيد مستواه.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس عن نهائي موسم 2020-2021 في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث المثلوثي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أي لاعب يمر بفترات صعبة هذا طبيعي وأنت تلعب في الزمالك وتتعرض لضغط كبير في نادي يحبه الملايين".

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وشدد "وإن لم تقبل الضغط فعليك البحث عن عمل آخر".

وأتم اللاعب التونسي حديثه قائلا: "الحمد لله لدي شخصية قوية وإن شاء الله القادم أفضل وسنركز على الدوري الآن".

وبذلك توج الزمالك بالثنائية المحلية عن موسم 2020-2021.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الجاري برصيد 57 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ48 نقطة وله مباراتين أقل من منافسيه.

المثلوثي الزمالك
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