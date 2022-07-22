هدف منذ 897 يوما ولعنة حسام حسن.. أبرز أرقام نهائي كأس مصر 2021
الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:13
كتب : FilGoal
هدف يسجله أحمد سيد زيزو لأول مرة منذ 897 يوما، وفوز الزمالك بلقب كأس مصر الثامن والعشرين في تاريخه.
الثنائية الرابعة ولعنة حسام حسن في نهائي الكأس.
طالع أبرز أرقام نهائي كأس مصر 2021 بعد تتويج الزمالك من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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