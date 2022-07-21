انتهت - لايبزج (0) - (5) ليفربول.. نونيز سوبر هاتريك

الخميس، 21 يوليه 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فياريال وليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لايبزج الألماني ضد ليفربول الإنجليزي وديا، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023.

ولعب ليفربول مباراتين وديتين حتى الآن، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 4-0، وفاز على كريستال بالاس 2-0.

ويشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، للمرة الأولى في الفترة التحضيرية.

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ق 90 جووووووووول سوبر هاتريك من نونيز.. الخامس بعد تمريرة من فابيو كارفاليو

ق 77 سانوسي با بدلا من مارسيل هالستنبرج في صفوف لايبزج

ق 69 جووووووووووول راااابع لليفربول عن طريق نونيز ليسجل الهاتريك الأول له مع فريقه الجديد

ق 60 ليفربول يجري 7 تبديلات بنزول ستيفان بايسيتيتش وهارفي ديفيز وجو جوميز وفابيو كارفاليو وكرتيس جونز وجيمس ميلنر وهارف إليوت، بدلا من لويس دياز وأدريان وفيرجيل فان دايك وفابينيو وتياجو ألكانتارا وترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح

ق 59 إميل فورسبرج وهوجو نوفوا راموس وأمادو هايدارا وكونراد لايمر واكسافير شلاجر بدلا من كريستوفر نكونكو وبنجامين هنريكس وكيفن كامبل وداني أولمو ودومينيك سوبوسلاي

ق 51 جوووووول الثالث سريعا.. نونيز مجددا بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد

ق 48 جوووووول داروين نونيز يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق 47 ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة لويس دياز بواسطة الحارس

ق 46 داروين نونيز وكوستاس تسيميكاس وجوردان هندرسون وجويل ماتيب بدلا من روبرتو فيرمينو وأندرو روبرتسون ونابي كيتا وإبراهيما كوناتي

نهاية الشوط الأول

ق 33 أندري سيلفا بدلا من ألكساندر سورلوث في صفوف لايبزج

ق 8 جوووووووووول محمد صلاح يسجل الأول بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو

بداية المباراة

ليفربول لايبزج محمد صلاح
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