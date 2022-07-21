انتهت في الدوري - الاتحاد (2) - (2) إيسترن كومباني.. تعادل إيجابي

الخميس، 21 يوليه 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

يستضيف إيسترن كومباني منافسه الاتحاد ضمن انطلاقة الجولة 26 من الدوري.

ويبحث الفريقين عن تحقيق النقاط الثلاث وتحسين مركزيهما في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز 11 برصيد 29 فيما يتواجد إيسترن كومباني في المركز 17 قبل الأخير برصيد 20 نقطة.

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نهاية المباراة

ق83 أهدر أحمد عبد الموجود مدافع إيسترن كومباني فرصة الهدف الثالث بعد ضربة رأسية علت مرمى الاتحاد

ق73 عماد ميهوب يسجل هدف التعادل لنادي إيسترن كومباني

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 هجمة خطيرة لنادي الاتحاد ينقذها حارس مرمى إيسترن كومباني

ق44 محمد صالح يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لإيسترن كومباني

ق43 ركلة جزاء محتسبة لنادي إيسترن كومباني بعد عرقلة عماد ميهوب من قبل محمود شبانة مدافع الاتحاد

ق39 كريستوفر مابولولو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعدما سدد ركلة الجزاء وتابعها في المرمى

ق37 ركلة جزاء محتسبة لنادي الاتحاد بعد لمس الكرة يد مدافع إيسترن كومباني

ق34 تسديدة قوية من أحمد عادل ميسى يتصدى لها عمرو حسام حرسى مرمى إيسترن كومباني

ق31 كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد متابعة لتسديدة خالد الغندور القوية

ق14 مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد يحصل على بطاقة صفراء

ق10 بطاقة صفراء لأحمد عبد الموجود مدافع إيسترن كومباني

ق8 أحمد متعب مهاجم إيسترن كومباني يحول عرضية غلى ضربة رأسية بدون خطورة على مرمى الاتحاد

ق5 انطلاقة خطيرة من كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد ويرسل عرضية تمر أمام مرمى إيسترن كومباني

انطلاق المباراة

الدوري المصري الاتحاد السكندري إيسترن كومباني
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