التشكيل – متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد

يحرس صبحي سليمان مرمى الاتحاد السكندري في مواجهة إيسترن كومباني للمباراة الثانية على التوالي مع وجود محمد عبد المنصف على مقاعد البدلاء واستمرار ابتعاد أحمد يحيى المتأثر بواقعة مباراة سيراميكا كليوبترا.

ويستضيف إيسترن كومباني منافسه الاتحاد ضمن انطلاقة الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: محمود شبانة – السيد سالم – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: مروان عطية – ساليفو مورو – خالد الغندور – أحمد عادل "ميسي" – إبراهيم حسن

الهجوم: كريستوفر مابولولو.

في المقابل يعول علاء عبد العال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني على الثنائي عماد ميهوب وأحمد السعيد متعب في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة الاتحاد.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي:

حراسة المرمى: عمر حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الموجود جودة – محمد صالح – أحمد أبو بكر

الوسط: محمد ناصر "مودي" – أحمد حمزاوي – أحمد تمساح – محمد علي بن مصطفى

الهجوم: عماد ميهوب – أحمد متعب.

ويحتل الاتحاد المركز 11 برصيد 29 فيما يتواجد إيسترن كومباني في المركز 17 قبل الأخير برصيد 20 نقطة.