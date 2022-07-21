حوار في الجول – هيثم فاروق: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك.. وسلاح جديد يستفيد منه الأبيض

يرى هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق أن عدم ارتداد خط وسط الفريق الأبيض السريع هو أحد أبرز نقاط ضعفه، فيما يعتقد أن نتائج الأهلي السلبية الأخيرة قد تؤثر عليه في لقاء القمة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2021 في التاسعة من مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع هيثم فاروق قبل لقاء القمة.

** من تراه فرصته أكبر في مباراة القمة المقبلة؟ هل يستفيد الزمالك من المسيرة المميزة في الفترة الماضية؟ وهل يتأثر الأهلي بالتعثر الأخير أمام بيراميدز؟

لا يمكن ترجيح كفة فريق على الآخر، فمباريات القمة لا تتأثر بنتائج المباريات التي تسبقها، ولا بمستوى أي من الفريقين، فمن الممكن أن يفوز الفريق صاحب المستوى الأعلى أو يحدث العكس.

هذه المباريات لها حسابات خاصة ولا تخضع لأي مقاييس.

** هل تعطينا مباراة القمة الأخيرة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 مؤشرا لما سيحدث في المباراة المقبلة؟

بالطبع، لكن المؤشر ليس إلى نتيجة المباراة، لكن لأن الفريقين سيكافحان حتى اللحظة الأخيرة من المباراة، ولن يستسلم أي منهما.

** كيف يستطيع الزمالك التفوق على الأهلي في اللقاء فنيا؟

الزمالك مستقر فنيًا، وتفوقه على الأهلي سيأتي من داخل اللاعبين، فيجب عليهم الإيمان بقدراتهم والدفاع عن حظوظهم، وأن يعلموا أنهم قادرون على الفوز على الأهلي، لأن إمكانياتهم تسمح بهذا، وفي هذه الحالة يستطيع الزمالك الفوز باللقاء.

** هل تؤثر نتيجة مباراة الكأس فيما يتبقى من مشوار الدوري؟

أرى أنه سلاح ذو حدين، ليس شرطًا أن يكون تأثير المباراة سلبيًا على الخاسر، فقد يكون إيجابيًا من خلال تحفيزه على التعويض بتحقيق لقب الدوري المصري.

** هل يكون قصر المدة التي تولى فيها ريكاردو سواريش تدريب الأهلي قبل مباراة القمة عاملًا سلبيًا على الفريق الأحمر؟

لا أعتقد أنها ستكون عاملًا سلبيًا بشكل كبير، لأن المدرب بدأ في التعرف على اللاعبين وقدراتهم.

على سبيل المثال، تولى المدير الفني أوتوفيستر قيادة فريق الزمالك قبل لقاء القمة بـ48 ساعة، وحقق الفوز بنتيجة 2-1 عام 1999.

** ما هي نقاط قوة الزمالك في اللقاء؟ ومن هم اللاعبين الذين تنصح بالاعتماد عليهم من أجل صنع الفارق في اللقاء؟

الزمالك يمتلك لاعبين متميزين في الأطراف، مثل أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي، وكذلك بعض اللاعبين الذين يجيدون التصويب من مسافات بعيدة، مثل إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا".

كما أصبح فريق الزمالك لأول مرة منذ فترة طويلة مميزًا في ألعاب الهواء، بسبب وجود أكثر من لاعب طويل القامة ويتحرك بشكل جيد، مثل حسام عبد المجيد وسيف الجزيري ومحمود الونش وكذلك أشرف بن شرقي.

** ما هي أبرز نقاط قوة الأهلي التي يجب على الزمالك الحذر منها؟

أرى علي معلول ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف كنقاط قوة للأهلي، كما يتميز الفريق بوجود مهاجمين يجيدون التحرك خلف المدافعين المنافسين.

** ما هي نقاط الضعف في الفريقين والتي يمكن أن تؤثر في نتيجة اللقاء؟

أرى أن اهتزاز النتائج سيؤثر سلبيا على فريق الأهلي.

عدم الارتداد السريع للمدافعين أو لاعبي الوسط سيكون نقطة ضعف لفريق الزمالك، بدليل تألق محمد عواد في الفترة الأخيرة.

** هل ترى الاعتماد على اللاعبين الشباب في مباراة مصيرية كهذه شيء جيد أم يجب أن يكون هذا في أضيق الحدود؟

من الوارد حدوث ذلك للتغلب على الغيابات، وهذا حدث في مباراة القمة الأخيرة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

** ما سر تألق أشرف بن شرقي خلال الفترة الأخيرة خاصة مع إعلان رحيله عن الفريق؟

أرى أن بنشرقي لاعب ممتاز، من الطبيعي أن يتألق، والاستثناء هو تراجع مستواه، وبالمناسبة هو يتألق في المباريات الكبرى والنهائيات.

** ما هي ذكريات هيثم فاروق كلاعب في مباريات القمة؟ هل لديك موقف تتذكره حدث أثناء أحد مباريات القمة؟

لا أنسى مباراة القمة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 عام 2000، حين حققنا لقب الدوري، ففي تلك المباراة التي أقيمت في شهر رمضان، سددت ضربة حرة بعد مرور 4 دقائق من البداية، وتابعها زميلي وليد صلاح في شباك عصام الحضري، ثم تعادل خالد بيبو للأهلي.

** ما هي أجمل مباراة قمة خضتها؟ وما هي أصعب مباراة قمة خضتها؟

أجمل مباراة قمة خضتها كانت في الدور الثاني من موسم 2001، حين فزنا بنتيجة 3-1، واقتربنا من تحقيق لقب الدوري في ذلك الموسم.

أصعب مباراة قمة خضتها كانت الأولى لي وانتهت بالتعادل السلبي.

** ما هو توقع الكابتن هيثم فاروق لنتيجة نهائي كأس مصر 2021؟

أتوقع وأتمنى فوز الزمالك إن شاء الله.