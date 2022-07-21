اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2016؟

هل تتذكر مشوار مباراة القمة الشهيرة في نهائي كأس مصر 2016؟

الأهلي يلتقي الزمالك في المباراة النهائية للنسخة 89 من المسابقة الأقدم في مصر.

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