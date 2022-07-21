موعد مباريات الخميس 21 يوليو 2022.. قمة كأس مصر ولقاء في الدوري وحفل الأفضل بإفريقيا

الخميس، 21 يوليه 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 من شهر يوليو 2022 مباراتين محليتين أحدهما قمة كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة
مؤمن زكريا يحضر مباراة القمة في نهائي كأس مصر مران الزمالك - محاولات مكثفة لتجهيز ثلاثي الفريق للقمة أمير مرتضى لـ في الجول: سنشكو جالاتا سراي للتأخر في سداد قيمة صفقة مصطفى محمد ذا أثليتك: بعد حسم قيمة الانتقال.. أرسنال يتفق مع زينشينكو

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي النسخة الماضية من كأس مصر على استاد القاهرة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف إيسترن كومباني فريق الاتحاد السكندري في السادسة والنصف مساء.

ويأتي اللقاء ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

كما يشهد اليوم حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وينطلق الحفل المقرر إقامته في المغرب في التاسعة مساء.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي، بينما ينافس لاعبا الأهلي محمد الشناوي وأليو ديانج على الأفضل داخل القارة.

ودخل كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والنادي الأهلي على جائزة أفضل نادي.

كأس مصر نهائي كأس مصر القمة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
التشكيل – متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد حوار في الجول – هيثم فاروق: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك.. وسلاح جديد يستفيد منه الأبيض المصري يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة في الكونفدرالية خبر في الجول - فيتوريا يطلب عقد جلسة مع مدرب منتخب الشباب عقب كأس العرب حازم إمام لـ في الجول: مدير المنتخب؟ نريد صنع كادر جديد.. وليس شرطا أن يكون لاعب كرة حازم إمام يكشف موعد الإعلان عن جهاز فيتوريا.. وموقف شوقي والمصريين في الخارج التدعيمات مستمرة.. أسوان يضم محمود عبد الحكيم في ثالث صفقاته تحقيق في الجول – من "ولادي حاربوني" إلى "يوروهات زيادة".. ما دور المدير الفني لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
التشكيل – متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد 4 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الأولى في التحضيرات.. صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول ضد لايبزج 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – هيثم فاروق: هذه نقاط قوة وضعف الأهلي والزمالك.. وسلاح جديد يستفيد منه الأبيض 11 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل ولاية ثالثة.. كامل أبو علي يترشح لرئاسة المصري 25 دقيقة | منتخب مصر
المصري يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة في الكونفدرالية 38 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 2016؟ 53 دقيقة | كويز في الجول
كيروش يعتذر عن عدم حضور حفل جوائز كاف ويوضح السبب ساعة | منتخب مصر
أتليتكو مدريد يعلن إعارة لاعبه من جديد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف