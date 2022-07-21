موعد مباريات الخميس 21 يوليو 2022.. قمة كأس مصر ولقاء في الدوري وحفل الأفضل بإفريقيا

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 من شهر يوليو 2022 مباراتين محليتين أحدهما قمة كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

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يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي النسخة الماضية من كأس مصر على استاد القاهرة.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف إيسترن كومباني فريق الاتحاد السكندري في السادسة والنصف مساء.

ويأتي اللقاء ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

كما يشهد اليوم حفل جوائز الأفضل في قارة إفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وينطلق الحفل المقرر إقامته في المغرب في التاسعة مساء.

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب إفريقي، بينما ينافس لاعبا الأهلي محمد الشناوي وأليو ديانج على الأفضل داخل القارة.

ودخل كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والنادي الأهلي على جائزة أفضل نادي.