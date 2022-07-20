تاريخ المواجهات البرتغالية خارج الخطوط في قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

جوزية فينجادا

المواجهة البرتغالية الخامسة التي تتكرر في القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.

جوسفالدو فيريرا في مواجهة ريكاردو سواريش في نهائي كأس مصر 2021.

لمطالعة تاريخ المواجهات البرتغالية في القمة من هنــــــــــــــــــا.

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