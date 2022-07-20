اختبر معلوماتك - هل تتذكر مشوار الأهلي في كأس مصر 2021-2022؟

هل تتذكر مشوار الأهلي في كأس مصر 2021-2022؟

الأهلي يلتقي الزمالك في المباراة النهائية للنسخة 89 من المسابقة الأقدم في مصر.

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