حوار في الجول – شادي محمد: لقاء الزمالك لم يكن الأصعب.. وأحذر عبد المنعم من التعالي

يرى شادي محمد القائد التاريخي للنادي الأهلي أن مواجهة الغريم التقليدي الزمالك لم تكن الأصعب على فريقه خلال تواجده كلاعب في صفوف الفريق الأحمر، كما حذر المدافع الأسبق اللاعب الشاب محمد عبد المنعم من التعالي في المباريات.

يلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2021 في التاسعة من مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ولم يعطِ شادي محمد أي أفضلية لفريق على الآخر قبل القمة المرتقبة، بل يرى أن كلا الفريقين لديهما فرص متساوية في الفوز بالمباراة النهائية وتحقيق اللقب.

تواصل FilGoal.com مع شادي محمد للحديث حول قمة نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك، وأبدى القائد التاريخي للنادي الأهلي رأيه في فرص الفريقين في تحقيق اللقب، ونقاط القوة في الفريقين، كما وجه رسالتين، إحداهما إلى مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، والأخرى إلى جمهور النادي الأهلي، وكان لنا الحوار التالي:

من هو الفريق الأقرب لتحقيق الفوز بلقب كأس مصر 2021 من وجهة نظرك؟

أرى أنه لا يوجد أفضلية لأي فريق على الآخر في اللقاء المقبل.

بعد الهزيمة من بيراميدز، بالتأكيد معنويات الأهلي ليست مرتفعة، لكن الحسابات والترتيبات لمباراة الزمالك مختلفة تماما، ويمكن تعديل أي قصور فنية قبل اللقاء.

هل ستؤثر نتيجة مباراة نهائي كأس مصر فيما يتبقى من مشوار الدوري؟

الفوز يعطي الثقة والدعم المعنوي، ويجلب المزيد من الانتصارات، وكذلك ثقة الجمهور في الفريق، وبالتالي أرى أنه سيؤثر إيجابيا على أي طرف سيفوز.

الفريق الخاسر سيواجه غضب جماهيري، وستؤثر الهزيمة سلبيا على معنوياته خاصة في أحد أكبر الديربيات على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

هل يستطيع سواريش إحداث الفارق مع الأهلي في اللقاء في ظل قصر المدة التي تولى فيها قيادة الفريق؟

بصراحة، موسيماني ترك تركة صعبة، والفريق بدنيا غير جيد مما يصعّب على اللاعبين اتخاذ القرار في الملعب، كما اعتمد موسيماني على بعض اللاعبين ثم ابعدهم، وأجرى تغييرات قللت من الروح المعنوية لبعض اللاعبين مثلما حدث مع حسام حسن على سبيل المثال.

لا أريد ظلم المدرب الجديد، ولا يمكن تقييمه بعد مباراة أو اثنين، ولكن حصاد عمله سيظهر فيما بعد، فهو وصل في ظل ظروف صعبة.

أرى أن سواريش يضغط على المنافس بشكل جيد، ومع تكرار ذلك لن يخسر الكرة لفترات طويلة، كما أن الضغط على الخصم يعطيك الأفضلية في اللقاء.

هل سيعاني الأهلي من الإجهاد في المباراة المقبلة أمام الزمالك؟

هذا المصطلح من أجل الاستهلاك المحلي، الأهلي حصل على راحة قبل مباراة فيوتشر وفاز برباعية، ثم حصل على راحة قبل مباراة بيراميدز، ثم الآن قبل مباراة الزمالك.

كرة القدم في أقدام اللاعبين، والأداء "الرجولي" داخل الملعب لا يعرف الإجهاد خاصة في مباراة واحدة، كما أننا في العصر الحديث نمتلك أجهزة استشفاء للحد من الإجهاد.

ما هي نقاط قوة الأهلي التي يجب استغلالها في مباراة كبيرة مثل مباراة القمة؟

أرى محمد الشناوي أحد نقاط القوة رغم ما يقال عن هبوط مستواه، لأنه لا يوجد حارس بلا خطأ، ومن الطبيعي أن يحدث هبوط في فترة معينة، وكذلك عمرو السولية وإليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة"، ومحمد شريف.

ما رأيك في الانتقادات الموجهة علي معلول الظهير الأيسر من جماهير الفريق؟

يجب على جماهير الأهلي مساندة ودعم لاعبيها، حتى لو كانوا غاضبين من أحدهم، بل يجب عليهم دعمه أكثر من زملائه الآخرين، وهذا ما تعلمته.

ما هي نقاط القوة والضعف في الزمالك من وجهة نظرك؟

الزمالك يمتلك السرعة لدى لاعبي الأطراف، وكذلك التحرك بدون كرة لبعض اللاعبين، فيجب الحذر من ذلك ومراقبة اللاعبين المتحركين بدون كرة.

نقاط الضعف في الزمالك تكمن في وجود بعض المساحات الخالية في وسط الملعب، ويمكن للاعبي الأهلي استغلال الكرة الثانية في الهجمات المرتدة.

كيف يجب على لاعبي الأهلي التعامل في حالة التأخر في النتيجة خاصة في الشوط الثاني؟

يجب عليهم الهدوء والالتزام بالخطة الموضوعة، ومساندة ودعم بعضهم البعض إذا أخطأ أحدهم أثناء اللقاء.

الحديث بين اللاعبين مهم جدا في كرة القدم فمن الممكن تجنب خطأ بكلمة من لاعب لزميله.

ما هي ذكريات الكابتن شادي محمد في مباريات القمة؟

لن أتحدث عن ذكرياتي، لكنني سأقل إنني تركت الأهلي وقد فزنا على الزمالك في آخر 14 مباراة قمة قبل رحيلي.

هذا لا يقلل من المنافس أو جمهوره، لكنني أتحدث عن التاريخ.

أحد أفضل المباريات في تاريخ نهائيات كأس مصر كانت مباراة نهائي موسم 2007، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-3.

هل تتذكر مباراة قمة خضتها وكانت صعبة؟

- في تلك الفترة لم تكن مباراة الزمالك هي الأصعب علينا، كانت هناك مباريات أصعب من مباراة الزمالك.

ما هي رسالتك للاعبي الأهلي قبل المباراة؟

أتمنى التوفيق للاعبين والتركيز، نحن نثق بكم، صالحوا جمهوركم الحزين، وابذلوا أقصى ما لديكم في المباراة.

رسائل شادي محمد لجمهور الأهلي والثانية لمدافع الفريق محمد عبد المنعم:

أولا للجمهور: "بالطبع يوجد قصور في الأمور الفنية لفريق الأهلي، لكن لا يعجبني ما يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الخروج عن النص في بعض الأمور التي تخص اللاعبين، ولابد من تكاتف الجمهور، ودعم الفريق بكل قوة في السراء والضراء، وإن كنت لا أرى أي ضراء تستحق كل ما أراه".

وأضاف: "اللاعبون يستمدون الثقة من الجمهور، لذلك أتمنى دعم ومساندة الجمهور للاعبين لأنني باختصار أرى أمورا لا تعجبني".

ووجه الكابتن شادي محمد رسالة إلى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، فقال: "من خلال خبرتي، يوجد فارق بين الهدوء والثقة في النفس من جهة والتعالي من جهة أخرى، كلما أعطيت الكرة ستعطيك، ولابد من استغلال الثقة بالنفس في أن يكون الأداء داخل الملعب قوي".

وأضاف: "محمد عبد المنعم كان في رأيي متوترا في مباراة بيراميدز، وقدم أكثر من 3 تمريرات خاطئة خلال أقل من ربع ساعة، ولم يكن من نجوم اللقاء".

وأكمل: "اللعب بثقة زائدة جدا يعطي إحساس للمشاهد بوجود غرور، ولا أريد أن يصل هذا الإحساس للمتابعين، لأن محمد عبد المنعم لاعب لديه إمكانيات كبيرة".

وأتم شادي محمد في حديثه عن عبد المنعم: "أتمنى الاستماع لحديثي كاملا بما فيه من مدح أو نقد، وعدم الحكم على جزء منه فقط".