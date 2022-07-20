المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش.. بين رفض حضور المؤتمر و"ما زلت أتعلم الكثير"

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - ريكاردو سواريش

ستكون مواجهة الغد في نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك بين ريكاردو سواريش وجوسفالدو فيريرا الثالثة

كلا المدربان التقيا من قبل في مباراتين في موسم 2020-21

لمعرفة تاريخ المواجهات السابقة من هنــــــــــا.

أخبار متعلقة
الزمالك يعلن صدور حكم قضائي ضد مستشار الأهلي.. وعثمان يرد حوار في الجول - أحمد عبد الروؤف.. عن تدريب الزمالك وصدمة كارتيرون وسرطان ميتشو في الجول يكشف القضايا التي ينوي الأهلي التحدث عنها لوسائل الإعلام الأهلي: نحدد موقف النادي من القضايا المثارة على الساحة الرياضية قريبا
الزمالك الأهلي نهائي كأس مصر 2021
نرشح لكم
إصابة أشرف صبحي بـ فيروس كورونا مؤمن زكريا يحضر مباراة القمة في نهائي كأس مصر حوار في الجول – خالد غنيم: مواجهة بلدي مصر موقف صعب.. لكني سأعمل على فوز عمان ماركا: أوبلاك يمدد تعاقده مع أتليتكو مدريد الزمالك يعلن صدور حكم قضائي ضد مستشار الأهلي.. وعثمان يرد مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: محمد غرابة المرشح الأبرز لتولي منصب مدير المنتخب في الجول يكشف القضايا التي ينوي الأهلي التحدث عنها لوسائل الإعلام حازم إمام لـ في الجول: محمد شوقي هو الأقرب لتولي منصب المساعد مع فيتوريا
أخر الأخبار
مؤتمر ليفاندوفسكي: أنا جائع لتسجيل الكثير من الأهداف.. ومستعد للمشاركة أمام ريال مدريد 11 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة أشرف صبحي بـ فيروس كورونا 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤمن زكريا يحضر مباراة القمة في نهائي كأس مصر 55 دقيقة | الكرة المصرية
حوار في الجول – خالد غنيم: مواجهة بلدي مصر موقف صعب.. لكني سأعمل على فوز عمان ساعة | الوطن العربي
المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش.. بين رفض حضور المؤتمر و"ما زلت أتعلم الكثير" ساعة | الكرة المصرية
راك 1: أزبيليكويتا قريب جدا من برشلونة وكوندي أقرب لـ تشيلسي.. وموقف ألونسو ساعة | ميركاتو
برونو فيرنانديز: كريستيانو لديه مشاكل عائلية وعلينا احترام خصوصيته ساعة | الكرة الأوروبية
الكرواتي فيدا على أعتاب الاتفاق السعودي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق