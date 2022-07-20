المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش.. بين رفض حضور المؤتمر و"ما زلت أتعلم الكثير"
الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 19:03
كتب : FilGoal
ستكون مواجهة الغد في نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك بين ريكاردو سواريش وجوسفالدو فيريرا الثالثة
كلا المدربان التقيا من قبل في مباراتين في موسم 2020-21
لمعرفة تاريخ المواجهات السابقة من هنــــــــــا.
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