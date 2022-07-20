المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش.. بين رفض حضور المؤتمر و"ما زلت أتعلم الكثير"

ستكون مواجهة الغد في نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك بين ريكاردو سواريش وجوسفالدو فيريرا الثالثة

كلا المدربان التقيا من قبل في مباراتين في موسم 2020-21

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