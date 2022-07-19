تكريم "لاليجا" ومعهد ثيربانتس في حفل جوائز أرشليتراس على قاموس كرة القدم

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

لاليجا - معهد ثيربانتس

حصل كل من رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" ومعهد ثيربانتس على جائزة مشتركة خلال حفل "بريميوس أرشليتراس" الذي أقيم في مدريد، في فئة "جائزة النشر للعام" عن قاموس كرة القدم الإسباني-العربي الذي تم إطلاقه العام الماضي.

الهدف من هذا القاموس هو تعزيز دراسة اللغة الإسبانية في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال قوة كرة القدم والفرق واللاعبين الأكثر شهرة في إسبانيا.

يحتوي القاموس على أوصاف ومعلومات حول الأندية، اللاعبين، الملاعب، المسابقات، ومصطلحات كرة القدم الأخرى وغيرها من العبارات والتعبيرات المفيدة للسفر والسياحة، مع تقديم النص الإسباني والعربي جنباً إلى جنب وبطريقة ملونة وجذابة.

وقد تم إطلاق القاموس رسميًا في فبراير 2021 خلال حفل استضافه مقر إقامة سفير مملكة إسبانيا في مصر.

لاليجا
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