الفوز الأول لـ فييرا.. مصطفى شلبي يتعملق ويقود إنبي لتجاوز المقاصة

فاز إنبي على مضيفه مصر للمقاصة بهدفين دون رد في ملعب الكلية الحربية بالجولة 25 للدوري المصري.

وسجّل هدفي إنبي: مصطفى شلبي، وجرجس مجدي، في مباراة شهدت إشهار بطاقة حمراء لـ جون إيبوكا مهاجم الضيوف، ومحمد مسعد قائد أصحاب الأرض.

ليرفع إنبي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد المقاصة عند 14 نقطة في المركز 18 -الأخير-.

وحقق إنبي فوزه الأول تحت قيادة مديره الفني البرازيلي البرتغالي جوفران فييرا بعد هزيمتين وتعادل منذ توليه المهمة خلفًا لـ حلمي طولان.

كما فاز إنبي لأول مرة منذ انتصاره على الزمالك في 10 مايو الماضي، بعد 5 مباريات متتالية دون فوز.

ووصل المقاصة إلى 6 مباريات متتالية دون فوز، منها 5 هزائم وتعادل.

كما عجز المقاصة عن الفوز على إنبي للمباراة السابعة على التوالي في مواجهات الفريقين.

استمرار غياب جاد

استمر غياب محمود جاد عن حراسة مرمى إنبي بسبب الإصابة، وعوضه عبد العزيز البلعوطي.

فيما تواصل الاعتماد على النيجيري جون إيبوكا في الهجوم ومن خلفه الخطير مصطفى شلبي.

في المقابل دفع عيد مرازيق المدير الفني لـ مصر للمقاصة بـ جون أفيري في الهجوم.

خطورة بترولية

إنبي دخل المباراة بقوة وهدد مرمى مصر للمقاصة سريعًا بعد 3 دقائق بتسديدة شلبي التي مرت أعلى العارضة بقليل.

الضيوف واصلوا هجماتهم في الدقيقة 23 وبطريقتهم المفضلة من ركلة حرة مباشرة نفذها إيبوكا ببراعة لكنها ارتدت من القائم.

الطرد

شهدت المباراة منعرجًا مصيريًا بعد تدخل جون إيبوكا على علي المصري لاعب المقاصة.

ليعود عاطف حسين حكم اللقاء لمراجعة تقنية الفيديو ويقرر طرد إيبوكا وإشهار بطاقة صفراء للمصري.

ورغم النقص العددي، لكن إنبي لم يتراجع وواصل هجماته بقيادة مصطفى شلبي الذي حمل اللقاء على عاتقه.

شلبي حاول افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 بضربة رأسية خطيرة، لكنها مرت أعلى العارضة.

وحصل شلبي بنفسه على ركلة جزاء لـ إنبي في الدقيقة 42، نفذها بنفسه وسجل هدف إنبي الأول في الدقيقة 44.

ليرفع شلبي رصيده إلى 10 أهداف، بفارق هدفين عن زيزو ومروان حمدي متصدري قائمة هدافي الدوري، ويعادل إيبوكا ومابولولو.

تعادلت الكفة

في الشوط الثاني تعادلت كفة اللاعبين عندما عاد الحكم مجددًا لتقنية الفيديو ليطرد محمد مسعد قائد المقاصة الذي عرقل مصطفى شلبي المنفرد بالمرمى، بعد أن أعطاه بطاقة صفراء في البداية بالدقيقة 60.

هجمات إنبي تواصلت وكاد شلبي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 68، لكن الدفاع أبعد الهدف من على خط المرمى بأعجوبة.

المقاصة حاول إدراك التعادل باختراق من الجهة اليسرى في الدقيقة 86، لكن البلعوطي تصدى.

لترتد الكرة إلى هجوم إنبي ويسجل جرجس مجدي الهدف الثاني القاتل بعد لحظات من دخوله الملعب.

الفرصة سنحت للبديل الآخر زياد كمال لمضاعفة النتيجة في الوقت بدل الضائع، لكنه سدد أعلى المرمى بغرابة.

ليعود إنبي إلى طريق الانتصارات.