انتهت نهائي إفريقيا لـ اليد - مصر (37)-(25) كاب فيردي.. اللقب الثامن

يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام كاب فيردي في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب الثامن في المباراة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك منتخب كاب فيردي في النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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نهاية المباراة واللقب الثامن لمنتخب مصر

ق60 تقدم مصر بنتيجة 37-25

ق47 جوووول تاريخي مصر تسجل الهدف رقم 32 عن طريق سيسا ليصبح الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في مباراة نهائية متخطيا رقم الفريق في نسخة 2004 عندما سجلت مصر 31 هدفا

ق42 التفوق المصري مستمر 29-16

ق35 طرد مباشر لإبراهيم المصري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 24-12

ق25 كاتونجا يسجل هدفين 19-10 لمصر

ق24 سيف الدرع يسجل 15-10 لمصر

ق20 التقدم المصري مستمر 12-8

ق13 أكرم يسري يسجل 8-4 لمصر

ق10 بكار يسجل 6-2 لمصر

ق9 الفارق يتسع لصالح مصر 5-2

ق7 أحمد الأحمر يتقدم لمصر مجددا 3-2

ق4 تقدم كاب فيردي 2-1

ق1 حسن قداح يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة