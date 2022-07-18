انتهت الدوري المصري - فاركو (1) - (1) إيسترن
الإثنين، 18 يوليه 2022 - 18:02
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراة فاركو وإيسترن كومباني من منافسات الجولة 25 للدوري المصري.
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د 11: هجمة لـ إيسترن كومباني: رأسية خطيرة من أحمد متعب بعد كرة عرضية من أحمد جودة لكن تمر بمجازاة القائم الأيسر.
بداية المباراة
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