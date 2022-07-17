انتهت في الدوري - الجونة (2)-(1) الجيش.. سموحة (0)-(1) البنك الأهلي

الأحد، 17 يوليه 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

الجونة - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الدوري المصري في الجولة الـ25.

ويلعب سموحة ضد البنك الأهلي، والجونة ضد طلائع الجيش.

تابع تفاصيل مباراة سموحة والبنك الأهلي من هنا

أخبار متعلقة
التشكيل - خالد قمر يقود الجونة.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة.. ومنسي وبامبو في هجوم البنك الأهلي

نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي بهدف دون رد

ق 65: محاولات من سموحة لإدراك التعادل ولكن دون جدوى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد

ق 42: جوووول كريم بامبو والأول من ركلة جزاء سددها على يمين عمر صلاح

ق 40: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد تدخل قوي من أحمد حكم ضد ناصر منسي

ق 25: موسى دياوارا يسدد في قائم سموحة

ق 12: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بسبب تسلل ناصر منسي بعدما سجل أحمد حكم بالخطأ في مرماه

انطلاق المباراة

ـــــــــــــــــــــــــ

تابع تفاصيل مباراة الجونة ضد طلائع الجيش من هنا

نهاية المباراة بفوز الجونة بهدفين لهدف

ق 92: جووووووول قاتل من عمرو بركات للجونة

ق 72: جووول عمرو السيسي وهدف من ركلة جزاء للجيش

ق 67: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة رجب عمران

ق 46: طرد زولا مدافع الجيش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد

ق 10: جوووول كريم طارق والأول للجونة

انطلاق المباراة

سموحة الجونة طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات أولى بالهدف رقم 500.. البنك الأهلي يسقط سموحة ويضيق عليه الخناق في المراكز المتقدمة نهاية سلسلة لا هزيمة العشري في الدوري.. رأسية بركات تقود الجونة لفوز قاتل على طلائع الجيش الإسماعيلي يتعادل وديا مع سيمبا.. وأشعة لـ عصام صبحي بعد إصابته خبر في الجول - تزايد فرص محمد هاني في اللحاق بنهائي الكأس أمام الزمالك أحمد صديق ينضم لجهاز البدري في وفاق سطيف التشكيل - خالد قمر يقود الجونة.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة التشكيل - مروان حمدي يقود سموحة.. ومنسي وبامبو في هجوم البنك الأهلي
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. محاولات أولى 23 دقيقة | الكرة المصرية
بالهدف رقم 500.. البنك الأهلي يسقط سموحة ويضيق عليه الخناق في المراكز المتقدمة 45 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية سلسلة لا هزيمة العشري في الدوري.. رأسية بركات تقود الجونة لفوز قاتل على طلائع الجيش 49 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يتعادل وديا مع سيمبا.. وأشعة لـ عصام صبحي بعد إصابته ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تزايد فرص محمد هاني في اللحاق بنهائي الكأس أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
ليفاندوفسكي: هدفي البطولات مع برشلونة.. وهذا ما دار بيني وبين تشافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
أحمد صديق ينضم لجهاز البدري في وفاق سطيف 2 ساعة | الكرة المصرية
إما الرافعات وإما دي يونج.. خطة برشلونة لتسجيل ليفاندوفسكي والجدد 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة