انتهت في الدوري - الجونة (2)-(1) الجيش.. سموحة (0)-(1) البنك الأهلي

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ويلعب سموحة ضد البنك الأهلي، والجونة ضد طلائع الجيش.

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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي بهدف دون رد

ق 65: محاولات من سموحة لإدراك التعادل ولكن دون جدوى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي بهدف دون رد

ق 42: جوووول كريم بامبو والأول من ركلة جزاء سددها على يمين عمر صلاح

ق 40: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد تدخل قوي من أحمد حكم ضد ناصر منسي

ق 25: موسى دياوارا يسدد في قائم سموحة

ق 12: هدف غير محتسب للبنك الأهلي بسبب تسلل ناصر منسي بعدما سجل أحمد حكم بالخطأ في مرماه

انطلاق المباراة

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تابع تفاصيل مباراة الجونة ضد طلائع الجيش من هنا

نهاية المباراة بفوز الجونة بهدفين لهدف

ق 92: جووووووول قاتل من عمرو بركات للجونة

ق 72: جووول عمرو السيسي وهدف من ركلة جزاء للجيش

ق 67: ركلة جزاء للجيش بعد عرقلة رجب عمران

ق 46: طرد زولا مدافع الجيش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد

ق 10: جوووول كريم طارق والأول للجونة

انطلاق المباراة