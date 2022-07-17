أمم إفريقيا لـ كرة اليد - ماذا يفعل منتخب مصر في النهائي

الأحد، 17 يوليه 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

تأهل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022 بعد الفوز في دور نصف النهائي على تونس بهدفين مقابل هدف واحد.

ويسعى منتخب مصر للدفاع عن لقبه عندما يواجه كاب فيردي في المباراة النهائية.

ولكن ماذا فعل منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد في المناسبات السابقة

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