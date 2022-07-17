سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع أحمد محمد محمود الشهير بـ "القرموطي".

وانضم اللاعب قادما من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم من نادي منتخب السويس.

ووقع اللاعب في حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

ويأتي التعاقد لتلبية رغبة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، بالتعاقد مع اللاعب وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.

وساهم القرموطي في تأهله فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر 2022 بالتفوق على فيوتشر ثم طلائع الجيش قبل مواجهة سموحة في ربع النهائي.

واحتل منتخب السويس المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة في مجموعة القاهرة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري عقب مرور 24 جولة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري الأحد الموافق 17 يوليو.