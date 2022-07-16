ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي

فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي

مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري

فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار

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مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم

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هزيمة سواريش الأولى.. بيراميدز يفك شراكة مواجهاته مع الأهلي ويهزمه بثنائية