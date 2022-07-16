ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة
السبت، 16 يوليه 2022 - 23:46
كتب : FilGoal
تغلب الزمالك على غزل المحلة بهدفين دون رد في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.
وسجل أشرف بنشرقي هدفي الأبيض ليواصل التقدم في صدارة الدوري.
وإليكم أبرز أرقام المباراة.
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