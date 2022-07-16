ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

تغلب الزمالك على غزل المحلة بهدفين دون رد في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز.

وسجل أشرف بنشرقي هدفي الأبيض ليواصل التقدم في صدارة الدوري.

وإليكم أبرز أرقام المباراة.

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الزمالك غزل المحلة الدوري المصري أشرف بنشرقي
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