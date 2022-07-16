تأكد غياب مدافع الإسماعيلي عن مواجهة بيراميدز.. وودية أمام سيمبا

تأكد غياب محمد هاشم قلب دفاع الإسماعيلي عن مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الــ26 من الدوري المصري.

ويعود سبب غياب هاشم لتراكم البطاقات الصفراء.

ونال محمد هاشم البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة فيوتشر مساء اليوم السبت.

وفاز الإسماعيلي على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة من 24 مباراة، في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن غزل المحلة الرابع عشر، و5 نقاط عن المقاولون السادس عشر صاحب أول مراكز الهبوط، والذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن سموحة الخامس الذي لعب مباراة أقل.

وأنهى الجهاز الإداري للإسماعيلي الإتفاق على تنظيم مباراة ودية أمام فريق سيمبا التنزاني غدا الأحد.

ويستعد الدراويش للقاء بيراميدز يوم 24 يوليو بإستاد الإسماعيلية فى إطار الجولة الــ26 من الدوري.