انتهت أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (29) - (27) تونس.. إلى النهائي

السبت، 16 يوليه 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

يحيى خالد - مصر × تونس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى.

وتغلب منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 34-19 في ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر في المربع الذهبي للمرة الـ 23 في تاريخه من أصل 23 مشاركة بالبطولة الإفريقية، كما ضمن مقعده في كأس العالم.

ويضرب منتخب مصر نهائيا مبكرا بمواجهة منتخب تونس، منافسه في نهائي آخر 3 نسخ في مباراة المربع الذهبي.

ويسعى منتخب مصر للانقضاض على المركز الأول وحصد اللقب الثامن في تاريخه للانفراد بالمركز الثاني في سجل أبطال المسابقة وفض الشراكة مع الجزائر.

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نهاية المباراة

29-27 لصالح مصر

فارق هدف الان لمصر.. 27-26

فارق الهدفين مستمر.. 27-25

فارق هدفين.. 26-24

النتيجة 26-23 لصالح مصر

25-21.. الفارق لا يزال 4 أهداف لصالح مصر

23-19 لصالح مصر.. فارق 4 أهداف

21-18 لصالح مصر

19-17 لصالح مصر

بداية الشوط الثاني بتعادل تونسي ثم تقدم مصري.. 18-17

نهاية الشوط الأول

يحيى خالد يسجل التسديدة الأخيرة في الشوط الأول.. تقدم مصري بفارق هدف في اللحظة الأخيرة (17-16)

والتعادل المصري مرة أخرى 16-16

تونس تتقدم 16-15

وقت مستقطع.. تبقى من الشوط الأول دقيقة ونصف

مصر تتعادل 15-15

تونس تتقدم مجددا 15-14

تونس تتقدم ومصر تتعادل 14-14

منتخب تونس يصل إلى التعادل.. 13-13

مصر تعيد الفارق.. 13-11

تونس تقلص الفارق 12-11

ضاعت الرمية الجزائية.. النتيجة لا تزال 12-10

سقوط سيف الدرع ورمية جزائية لمنتخب مصر

تونس تقلص الفارق.. 12-10

12-9 لصالح مصر

فارق الهدفين يعود لمصر.. 11-9

تونس تقلص مرة أخرى.. 10-9

النتيجة 10-8 لصالح مصر بعد أول 15 دقيقة

مصر توسع الفارق مرة أخرى.. 9-7

مصر توسع الفارق وتونس تعيده إلى هدف وحيد.. 8-7

تونس تقلص الفارق 7-6

منتخب مصر يتقدم بنتيجة 7-5

منتخب تونس يقلص الفارق إلى 5-4

5-2 لصالح مصر

النتيجة 4-2 لصالح مصر بعد مرور أول 5 دقائق

مصر تتقدم 3-2

تونس تتقدم 2-1

1-1 في الدقيقة الأولى

بداية المباراة

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