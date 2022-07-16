انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. فوز جديد

السبت، 16 يوليه 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي وزيزو في خط الوسط أمام المحلة تشكيل المحلة - أجويرو يقود الهجوم أمام الزمالك مواعيد مباريات اليوم 16 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لليد فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه

--

انتهت

ق 94: عواد يواصل التألق ويبعد هدف تقليص الفارق

ق 80: جووول ثاااان.. شيكابالا يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمرو شعبان ويتابعها بنشرقي في الشباك.

ق 74: خالد الأخميمي يسدد كرة قوية يبعدها عواد لركنية.

ق 69: جوووول أووول.. ركنية من زيزو ورأسية من بنشرقي تسكن الشباك.

ق 68: عرضية من عبد الله جمعة وتسديدة من بنشرقي الذي ترتطم تسديدة بقدم المدافع وتمر بجوار القائم.

ق 59: أوباما يشارك بدلا من نيمار

ق 46 مشاركة شيكابالا وعبد الله جمعة بدلا من فتوح ومام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: عواد يتصدى ببراعة لركلة ثابتة ويمنع هدف التقدم للمحلة

ق 40: عواد يتألق ببراعة ويتصدى لتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء من تسديدة معاذ الحناوي

ق 29: بينية متقنة من عبده يحيى إلى أجويرو وخروج خاطئ من عواد لتمر الكرة من تحت أقدامه، حاول أجويرو مراوغة المدافع قبل التسديد لكنه فشل وارتكب خطأً تحصل بسبب على إنذار.

ق 25: ركلة ثابتة ينفذها بنشرقي وعمرو شعبان يتألق

ق 21: بطاقة صفراء جديدة في اللقاء لصالح كونيه بعد تدخل بالموفق على زيزو.

ق 19: تسديدة قوية من إبراهيما كونيه وعواد يتألق ببراعة.

ق 13: ركنية من زيزو جديدة ورأسية تمر بعيدة عن المرمى.

ق 9: ركنية من زيزو ورأسية من الونش يتصدى لها الحارس بثبات

ق 3: إمام عاشور يتحصل على إنذار مبكر عقب إدعاءه السقوط داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

الزمالك غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (2) الإسماعيلي.. هدف قااااتل التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر × تونس.. نصف النهائي 3 دقيقة | كرة يد
الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي 14 دقيقة | ميركاتو
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 15 دقيقة | الكرة المصرية
مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي 31 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - كاب فيردي تكسر سيطرة الشمال وتصعد لنهائي إفريقيا على حساب المغرب 33 دقيقة | كرة يد
تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة