تشكيل الزمالك - عودة المثلوثي وزيزو في خط الوسط أمام المحلة

السبت، 16 يوليه 2022 - 17:44

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

عاد حمزة المثلوثي للمشاركة مع الزمالك من جديد أمام غزل المحلة بعد تعافيه من الإصابة الذي غاب بسببها عن الأبيض في الفترة الأخيرة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المحلة.

ويلعب أحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب لتعويض غياب محمد أشرف "روقا" المصاب.

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كذلك عاد محمود حمدي "الونش" للمشاركة من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني

الوسط: حمزة المثلوثي – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي – سيف الدين الجزيري – سيد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم – محمود علاء – حازم إمام – إسلام جابر – عبد الله جمعة – أوباما – أيمن حفني – شيكابالا – محمد أوناجم

الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 54 نقطة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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