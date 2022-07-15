قائمة الإسماعيلي - عودة الشامي ودونجا أمام فيوتشر.. وغياب محمد فوزي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 20:12

كتب : بسام أبوبكر

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

استعاد الجهاز الفني لفريق النادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، 3 أوراق هامة قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر بمسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي ضد فيوتشر، غدا السبت على ملعب الأهلي WE السلام ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري.

وعاد الثلاثي محمد الشامي وأحمد مصطفى ومحمود عبدالعاطي "دونجا" لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر.

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فيما يغيب محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستمر غياب عماد حمدي ومحمد بن خماسة ومدحت فقوسه ووجيه عبد الحكيم بجانب استبعاد أحمد أيمن وجان موريل لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عمر رضوان - أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد.

خط الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي -عمرو الحلواني.

خط الوسط: عمر الوحش - محمد مخلوف - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - محمد بيومي - محمد عبد السميع - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - حسن ياسين.

خط الهجوم: حازم مرسي - خالد النبريصي - محمد الشامي.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد فيوتشر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري
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