انتهت أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (34) (19) الجزائر.. إلى المربع الذهبي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر والجزائر في آخر مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.

يلعب منتخب مصر أمام الجزائر بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا على صالة حسن مصطفى.

الفائز من المباراة سيواجه تونس في المربع الذهبي.

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نهاية اللقاء: مصر إلى نصف النهائي بنتيجة 34-19.

ق 23: 33-16 لمنتخب مصر

ق 6: 24-10 لمنتخب مصر وأحمد الأحمر يسجل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 20-8 لمنتخب مصر

ق 28: 19-8 لمنتخب مصر

ق 25: 16-6 لمنتخب مصر

ق 21: 14-5 لمنتخب مصر

ق 17: 10-5 لمنتخب مصر

ق 8: أول أهداف الجزائر في اللقاء.. 5-1

ق 7: محمد سند يضيف الخامس لمصر.. 5-0 لمصر

ق 6: أحمد الأحمر والهدف المصري الرابع.. 4-0 لمصر

ق 3: حسن وليد قداح يواصل التألق ويسجل الهدف المصري الثالث.. 3-0 لمصر.

ق 2: حسن وليد يضيف الهدف الثاني وكريم هنداوي يتألق أمام أول فرصتين

ق 1: حسن وليد يفتتح اللقاء بالهدف الأول لمنتخب مصر

بداية اللقاء ومذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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