انتهت أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (34) (19) الجزائر.. إلى المربع الذهبي

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - 23 من 23.. مصر إلى المربع الذهبي وكأس العالم بالفوز على الجزائر

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي تصعق أنجولا وتواجه المغرب من أجل ما لم يحدث منذ 1983