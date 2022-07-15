مواعيد مباريات اليوم 15-7-2022 - منتخب اليد ضد الجزائر وليفربول ويونايتد

أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إقبال جماهيري علي تذاكر مباراة مصر والجزائر في ربع النهائي

كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع