مواعيد مباريات اليوم 15-7-2022 - منتخب اليد ضد الجزائر وليفربول ويونايتد
الجمعة، 15 يوليه 2022 - 10:32
كتب : FilGoal
يشهد اليوم -الجمعة- مباراة مصر أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لـ كرة اليد.
بينما يستأنف ليفربول ومانشستر يونايتد الفترة التحضيرية بمباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.
كأس الأمم الإفريقية
تقام اليوم مباريات ربع نهائي البطولة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.
مصر x الجزائر - 8 مساء أون - أون تايم سبورت.
تونس x كونغو الديمقراطية - 3 عصرا - أون تايم سبورت.
المغرب x غينيا - 12 ظهرا - أون تايم سبورت.
أنجولا x كاب فيردي - 5 ونصف مساء - أون تايم سبورت.
مباريات أوروبية ودية
يلتقي ليفربول مع نظيره كريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على تطبيقي الفريقين.
فيما يواجه مانشستر يونايتد ميلبورن فيكتوري في تمام الساعة الثانية ظهرا على القناة الخاصة بالفريق.
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