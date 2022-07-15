مواعيد مباريات اليوم 15-7-2022 - منتخب اليد ضد الجزائر وليفربول ويونايتد

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

مصر أمام الكاميرون - كرة يد

يشهد اليوم -الجمعة- مباراة مصر أمام الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لـ كرة اليد.

تعرف على مباريات اليوم.

بينما يستأنف ليفربول ومانشستر يونايتد الفترة التحضيرية بمباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة
كرة يد - بعد بطولة العرب.. تونس تستضيف دوري أبطال إفريقيا للأندية كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع كرة يد - بعد توجيه الدعوة لـ بنفيكا وكيلسي.. 4 فرق أوروبية لأول مرة في مونديال الأندية موعد مباراة منتخب يد مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والقنوات الناقلة

كأس الأمم الإفريقية

تقام اليوم مباريات ربع نهائي البطولة على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

مصر x الجزائر - 8 مساء أون - أون تايم سبورت.

تونس x كونغو الديمقراطية - 3 عصرا - أون تايم سبورت.

المغرب x غينيا - 12 ظهرا - أون تايم سبورت.

أنجولا x كاب فيردي - 5 ونصف مساء - أون تايم سبورت.

مباريات أوروبية ودية

يلتقي ليفربول مع نظيره كريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على تطبيقي الفريقين.

فيما يواجه مانشستر يونايتد ميلبورن فيكتوري في تمام الساعة الثانية ظهرا على القناة الخاصة بالفريق.

مصر كرة اليد ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إقبال جماهيري علي تذاكر مباراة مصر والجزائر في ربع النهائي كرة يد - بعد بطولة العرب.. تونس تستضيف دوري أبطال إفريقيا للأندية كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع الطريق نحو اللقب الثامن.. مشوار مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد حتى النهاية أمم إفريقيا لـ كرة اليد - تونس تتصدر المجموعة بالفوز على كاب فيردي وتتأهل في طريق مصر موعد مباراة منتخب يد مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والقنوات الناقلة أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر تهزم المغرب وتتأهل بالعلامة الكاملة لمواجهة الجزائر انتهت أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (36)-(21) المغرب.. تفوق الفراعنة
أخر الأخبار
أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 15-7-2022 - منتخب اليد ضد الجزائر وليفربول ويونايتد 21 دقيقة | كرة يد
سكاي: تمت الصفقة الثانية.. ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد من أياكس 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"بإصراره وتحامله على نفسه".. أحمد يحيى لاعب الجولة 24 في الدوري المصري 8 ساعة | الكرة المصرية
مدرب منتخب الشباب: لا أملك سوى محترف وحيد.. وصلاح باشا: الأهلي لم يفاوضني 8 ساعة | الكرة المصرية
وزيرة السعادة.. رئيس تونس يمنح أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي 9 ساعة | رياضات أخرى
الاتحاد السكندري ينفي عبر في الجول استقالة عماد النحاس 9 ساعة | الكرة المصرية
النسور لم تحلق بعيدا.. سيدات تونس يودعن أمم إفريقيا وتتعقد حظوظهن للصعود إلى كأس العالم 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي