انتهت في الدوري - سيراميكا كليوباترا (5) - (0) الاتحاد السكندري.. فوز تاريخي

الخميس، 14 يوليه 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق80 احمد يحيى حارس مرمى الاتحاد يغادر ملعب المباراة بعد غضب جمهور الاتحاد بسبب النتيجة وحل بدلا منه صبحي سليمان

ق76 حمزة مجدي يسجل الهدف الخامس لسيراميكا كليوباترا بعد مراوغة أحمد نبيل "مانجا" لاعب الاتحاد

ق 73 شريف دابو يسجل الهدف الرابع لنادي سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء وضعها على يسار حارس الاتحاد

ق67 مصطفى ميسي يمرر تمريرة بينية لشادي حسين الذي سدد بقوة في مرمى الاتحاد مسجلا الهدف الثالث

ق63 إبراهيم حسن يقود هجمة مرتدة لنادي الاتحاد يحولها أحمد عادل "ميسي" بضربة رأسية ترتطم بالقائم

ق62 تسديدة قوية من مصطفى سعد "ميسي" تسكن شباك أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد

ق53 أحمد عادل ميسي يستغل كرة مابولولو المرتدة ويسدد لكن كرته تعلو مرمى سيرايمكا بقليل

ق51 عرضية خطيرة من شريف دابو تمر من امام شادي حسين المتواجد في موقف تسلل

ق48 تسديدة قوية من السيد سالم لاعب الاتحاد ترتطم بالعارضة الخارجية

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تمريرة خطيرة من صالح جمعة تضع شادي حسين في مواجهة مرمى الاتحاد لكنه أضاعها ومرت كرته بجوار المرمى بقليل

ق42 عامر عامر ينقذ هجمة خطيرة بعد عرضية صبري رحيل من الجانب الأيسر

ق40 عرضية خطيرة من هشام صلاح ينقذها محمود البدري مدافع سيراميكا كليوباترا

ق17 تمريرة خطيرة من شادي حسين للمنطلق شريف دابو يسدد بقوة ولكن أحمد يحيى حارس الاتحاد يحولها لركلة ركنية

ق10 هجمة خطيرة لنادي الاتحاد عن طريق إبراهيم حسن الذي سدد بقوة لكنها ارتطمت بالعارضة

ق6 محمود نبيل يسجل الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر

بداية المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري
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