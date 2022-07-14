التشكيل - صالح جمعة يقود سيراميكا.. وميسي على مقاعد بدلاء الاتحاد

الخميس، 14 يوليه 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

يعول أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا على خبرة صالح جمعة في قيادة فريقه خلال مواجهة الاتحاد.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا منافسه الاتحاد السكندري على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري.

كما يعتمد أحمد سامي على شادي حسين في قيادة هجوم الفريق مع الاحتفاظ بباسم مرسي على دكة البدلاء.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن – محمود البدري – سيف تقا – مصعب بطاط

الوسط: محمود نبيل – كوامي بونسو – شريف دابو – صالح جمعة – مصطفى ميسي

الهجوم: شادي حسين.

في المقابل بحتفظ عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد، بخدمات أحمد عادل "ميسي" والأنجولي مابولولو على مقاعد البدلاء.

ويعتمد النحاس على الثنائي بنجامين بواتينج وإبراهيم حسن في المهمة الهجومية للفريق السكندري أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: صبري رحيل - محمود شبانة - السيد سالم - هشام صلاح

الوسط: مورو ساليفو - مروان عطية - سعيدو سمبوري - خالد الغندور – إبراهيم حسن

الهجوم: بنجامين بواتينج.

الدوري سيراميكا كليوبترا الاتحاد
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