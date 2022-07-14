علي منير يحطم رقم القياسي بموسوعة جينيس.. وتهنئة من وزير الرياضة
الخميس، 14 يوليه 2022 - 10:58
كتب : FilGoal
حققت مصر رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.
ونجح علي منير في كسر الرقم القياسي في تمرين "جامب سكوات" بوزن 40 رطل وحقق 68 عدة في الدقيقة.
وتخطى اللاعب المصري الرقم السابق للاعب الهندي بفارق 17 عدة.
ويعتبر الرقم الجديد لـ علي منير هو السابع عشر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في تمارين اللياقة البدنية.
ومن جانبه قدّم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لعلي منير بعد تسجيل رقم قياسي جديد.
وتمنى صبحي مزيد من التوفيق والنجاح لعلي منير خلال الفترة المقبلة بعد إنجازه المسجل باسم مصر في موسوعة جينيس.
وشدد صبحي على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بنشر ثقافة الممارسة الرياضية ورفع معدلات اللياقة البدنية لدى المواطنين.
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