طبيب الإسماعيلي: إصابة باهر طفيفة.. ولأول مرة في الموسم صفوف الفريق مكتملة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 23:25

كتب : بسام أبو بكر

باهر المحمدي يرد تحية جماهير الإسماعيلي بعد لقاء المصري

أوضح مجدي باز طبيب فريق الإسماعيلي إصابة باهر المحمدي.

وخرج باهر المحمدي في الدقيقة 85 وعوضه محمد نصر في الفوز على سموحة بالجولة 24 من الدوري المصري.

وصرّح الباز لموقع النادي: "تعرض باهر المحمدي لإجهاد طفيف فى اللحظات الأخيرة من مواجهة سموحة لذلك فضلنا تستبداله لتجنب تعرضه لأي مضاعفات خطيرة".

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وأضاف "باهر سيكون جاهزاًللمشاركة فى مواجهة فيوتشر بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه بشكل نهائي".

وأتم "لاتوجد أي إصابات أخرى، لصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا الموسم باستثناء محمد عمار وأبو بكر حمزة الجمل اللذان تعرضا لقطع فى الرباط الصليبي مؤخرا".

ويستعد الإسماعيلي للقاء فيوتشر في الجولة 25 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي فوز هو الأول للدراويش بعد 6 مباريات دون فوز في الدوري وكأس الرابطة المصرية (5 تعادل وهزيمة واحدة).

بينما تكبد سموحة هزيمته الأولى في الدوري بعد 6 مباريات لم يعرف خلالها طعم الخسارة رفقة عبد الحميد بسيوني منذ الهزيمة على يد بيراميدز.

فوز ارتقى بالدراويش إلى المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة من 23 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما لم يستطع سموحة الانفراد بالمركز الرابع وتوقف رصيده عند 39 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر.

باهر المحمدي الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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