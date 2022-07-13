حسام البدري: وصلت لـ الجزائر لإتمام تعاقدي مع وفاق سطيف.. وسندعم الفريق بالصفقات

تحدث حسام البدري المدير الفني السابق لـ منتخب مصر عن تجربته الجديدة مع وفاق سطيف الجزائري.

ووصل البدري إلى الجزائر لإتمام تعاقده مع الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل.

وقال حسام البدري عبر "دزاير تيوب" عقب وصوله للجزائر: "سعيد بوجودي في الجزائر وهي بلد مُقربة لقلبي من زمن وأعتز بها، خضت مباريات كثيرة في الجزائر ودائما ما كان الاستقبال والترحاب رائعا".

وأضاف "الجماهير الجزائرية تعشق الكرة ووجودي هنا شرف، وأتمنى أن أكون جزءا من المنظومة الكروية في الجزائر".

وأكمل "لم أوقع على العقود بعد والحديث مع عبد الحكيم سرار رئيس النادي كان من أسبوعين ثم تعطلت المفاوضات قليلا بسبب الانتخابات، وجئت الجزائر لإكمال التعاقد وتصبح الأمور رسمية".

وواصل "خضت أكثر من تجربة خارج مصر، وهذه التجربة الثالثة لي وأعتز بذلك، بالتأكيد هذا يعني أنه نتيجة مجهود أو انتصارات وأتمنى أن أكون إضافة للفريق ولتحقيق النجاحات".

وتحدث عن تدعيمات الفريق قائلا: "تحدثت مع رئيس النادي وسيكون هناك تدعيمات ولابد من دراسة وتنسيق كل شيء".

وأتم "المعايير الفنية وقدرات الفريق هي ما تحكم وأتمنى التوفيق والفريق يضم لاعبين مميزين وسيكون لهم دور كبير جدا وهم الأساس الذي سيُبنى عليه".

ويأتي البدري على رأس الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل خلفا للصربي داركو نوفيتش الذي رحل عن الفريق الشهر الماضي.

وودع الفريق الجزائري دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي في نصف النهائي.

كما حقق وفاق سطيف نتائج محلية سيئة واحتل المركز السابع في الدوري الجزائري برصيد 54 نقطة، بفارق 26 نقطة كاملة عن شباب بلوزداد بطل المسابقة.

ولم يفز وفاق سطيف بالدوري الجزائري منذ عام 2017، كما فاز بكأس الجزائر لآخر مرة في 2012.

وسبق لـ وفاق سطيف الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1988 و2014.

عودة للتجارب الخارجية

البدري (62 عامًا) من جانبه بدأ مسيرته التدريبية كمدرب عام في الأهلي بالجهاز الفني لـ مانويل جوزيه، قبل أن يتولى المهمة في 2009.

وقاد البدري الأهلي في 3 فترات مختلفة، وقاده للقب الدوري 3 مرات، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

كما تولى البدري تدريب إنبي، وأشرف على قيادة منتخب مصر الأولمبي.

وقاد البدري منتخب مصر الأول بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021 حتى رحيله وتعويضه بالبرتغالي بـ كارلوس كيروش.

وسبق لـ البدري تولي تدريب المريخ السوداني في 2011، كما عمل في أهلي طرابلس الليبي في 2013، لتكون تجربة وفاق سطيف هي الخارجية الثالثة للمدرب المصري.