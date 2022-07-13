موعد مباراة منتخب يد مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والقنوات الناقلة
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 21:28
كتب : محمد سمير
تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.
ضمن المنتخب تأهله كمتصدر المجموعة بالفوز على منتخبي المغرب والكاميرون في المجموعة.
ويلعب متنخب مصر أمام الجزائر في ربع النهائي.
وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.
موعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة
تقام مباراة مصر ضد الجزائر يوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.
ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
ويلعب الفائز أمام المتأهل من مواجهة تونس ضد الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي يوم السبت.
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