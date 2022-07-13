انتهت الدوري المصري - إنبي (2) - (2) الجونة.. التعادل يحسم

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

تغطية حية لمباراة إنبي والجونة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

تابع لحظة بلحظة من هنا.

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انتهت

ق 68: عمرو السعداوي يسجل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: إسلام محارب يقلص الفارق للجونة.

ق 28: جون إيبوكا يضيف الهدف الثاني لإنبي

ق 2: مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

الجونة إنبي الدوري المصري
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