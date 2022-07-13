انتهت - الإسماعيلي (1)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أحمد مدبولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد سموحة والمصري ضد فاركو ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتين في السادسة والنصف مساءً.

الإسماعيلي × سموحة

أخبار متعلقة
التشكيل - عمرو مرعي يقود المصري.. وشكري نجيب يجاور بهيج في هجوم فاركو التشكيل - النبريص يعوض غياب الشامي في الإسماعيلي.. وعمر صلاح يحرس مرمى سموحة

انتهت

ق 90: محمد عادل ينفرد ويهدر فرصة الهدف الثاني للإسماعيلي بعد تدخل في الوقت المناسب من أحمد حكم.

ق 49: جووول أووول.. عبد الرحمن مجدي يتسلم الكرة ويسدد كرة أرضية تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ركلة ركنية لسموحة تصل إلى صديق أوجولا الذي يسدد كرة يشتتها باهر المحمدي من على خط المرمى.

ق 28: تسديدة من عمر الوحش يبعدها عمر صلاح إلى ركنية.

ق 15: بطاقة حمراء لحمدي علاء

ق 14: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو بعد تدخل قوي من حمدي علاء على عمر الوحش.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

====

المصري × فاركو

انتهت

ق 70: الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو يرفض احتساب ركلة جزاء للمصري بداعي وجود تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: أحمد البحراوي أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها جابر كامل برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لعلي بهيج لاعب فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الإسماعيلي فاركو المصري سموحة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط.. عبد الرحمن مجدي يقود الدراويش للانتصار على سموحة مباشر الدوري المصري - إنبي (1) - (0) الجونة.. جوووول الخامس في آخر ست مباريات.. فاركو يوقف انتصارات المصري بتعادل سلبي التشكيل - قمر يقود الجونة في أولى مباريات طلعت يوسف.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا وفاق سطيف يعلن وصول حسام البدري لقيادة الفريق مران الأهلي - تدريبات استشفائية للاعبين.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم قائمة سيراميكا - غياب محمد إبراهيم وتوني أمام الاتحاد السكندري طلائع الجيش لـ في الجول: محمد بسام جدد تعاقده لـ 3 مواسم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط.. عبد الرحمن مجدي يقود الدراويش للانتصار على سموحة 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - إنبي (1) - (0) الجونة.. جوووول 22 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس في آخر ست مباريات.. فاركو يوقف انتصارات المصري بتعادل سلبي 29 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - قمر يقود الجونة في أولى مباريات طلعت يوسف.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا 33 دقيقة | الكرة المصرية
وفاق سطيف يعلن وصول حسام البدري لقيادة الفريق ساعة | الوطن العربي
مران الأهلي - تدريبات استشفائية للاعبين.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم ساعة | الكرة المصرية
قائمة سيراميكا - غياب محمد إبراهيم وتوني أمام الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (23)-(18) المغرب.. منتصف الشوط ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي