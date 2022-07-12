عواد: نسعى لحصد اللقب الدوري.. وأمير مرتضى أكثر من دعمني مؤخرا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 21:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد علي

أبدى محمد عواد سعادته بالمساهمة في فوز الزمالك على المقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتفوق حامل اللقب على ذئاب الجبل على استاد القاهرة بفضل هدف حسام عبد المجيد، وتصدى عواد لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

قال محمد عواد عبر موقع النادي الرسمي: "أقدم التهنئة أولا لمجلس إدارة الزمالك ولاعبي الفريق الرجال على ما أظهروه من تماسك ورغبة على تحقيق الفوز".

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وأضاف "أتوجه بشكر خاص لجماهير الزمالك العظيمة على دعمها ومساندتها للفريق بصفة عامة ولي أنا بصفة خاصة خلال فترات طويلة لم أشارك خلالها في مباريات فريقي".

وشدد "هناك عدد من المباريات نسعى لحصد الفوز بها جميعا لحصد لقب الدوري وإسعاد جماهير الزمالك المساندة دائما لنا".

ووجه محمد عواد شكر خاص لأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، قائلا: "أكثر من كان يدعمني خلال الفترات الأخيرة".

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ومن مرتدة سريعة استطاع الكولومبي لويس إدوارد أن يباغت حسام عبد المجيد ويتحصل على ركلة جزاء.

انبرى لها المخضرم أحمد علي، وسدد على يسار عواد الذي تصدى لها وتألق في التصدي لمتابعة أمير عابد.

ركلة جزاء هي الثانية على التوالي التي يهدر أحمد علي في الدوري، الأولى كانت أيضا ضد الزمالك الموسم الماضي لكن بقميص البنك الأهلي.

فيما واصل عواد تألقه فمنذ انضمامه إلى الزمالك تصدى لـ 6 ركلات جزاء واستقبل 3 أهداف في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي وعزز صدارته لترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

الزمالك محمد عواد في الدوري الدوري المصري
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