مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية.. ووحيد يواصل التأهيل

عقد ريكاردو سواريش، المدير الفني لـ الأهلي قبل بداية مران اليوم الاثنين محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة فيوتشر.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف بيدرو جيميرايش مخطط الأحمال ثم تدريبات الكرة التي ركز فيها المدير الفني على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.

وحرص المدير الفني على عقد جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمواجهة فيوتشر.

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وواصل محمود وحيد لاعب الفريق برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب على هامش المران، كما قام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للتخلص من إصابة العضلة الضامة وتجهيزه للمشاركة الجماعية.

ويلعب الأهلي مع فيوتشر غدا الثلاثاء أمام فيوتشر في التاسعة مساء في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 24 بالدوري المصري.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.