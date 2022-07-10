تنس - ريمونتادا أسطورية إعجازية في إحدى منافسات السيدات

شهدت تصفيات بطولة بودابست جراند بريكس 250 نقطة للتنس، عودة أسطورية للاعبة الإسبانية مارينا باسلوس.

المباراة التي أقيمت يوم أمس، عرفت فوز باسلوس على منافستها البيلاروسية يوليا هاتوكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

حتى اللحظة، لا شيء غريب في النتيجة، ولكن ماذا لو عرفت أن الإسبانية خسرت المجموعة الأولى 6-0، وكانت متأخرة في المجموعة الثانية 5-0، وبنتيجة 0-30 في الشوط السادس، أي كانت على بُعد نقطتين من خسارة المباراة دون الفوز بأي شوط على مدار مجموعتين.

لكن بشكل إعجازي، انتفضت باسلوس وفازت بـ 7 أشواط متتالية لتعادل الكفة 1-1 في المجموعات.

باسلوس لم تكتف بذلك، بل فازت بالمجموعة الحاسمة 6-4 ومرت إلى الدور التالي.

وتحتل باسلوس (22 عامًا) التصنيف رقم 263 عالميًا، بينما تتواجد البيلاروسية هاتوكا في المركز 211 عالميًا.

ورغم العودة التاريخية، لكن باسلوس لم تعمّر طويلًا، وخسرت اليوم الأحد في الدور النهائي المؤهل للبطولة أمام المجرية فاني سولار 1-6 و4-6.

وتعد بطولة بودابست إحدى البطولات الترابية التي تمنح الفائز بها 250 نقطة.

وتحمل لقب البطولة الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا التي فازت بنسخة 2021.