شاهد قمصان الفرق الأوروبية لموسم 2022-2023

ماني يتحدث عن ظهوره الأول مع بايرن ميونيخ

سكاي: تطور جديد في مفاوضات برشلونة وديمبيلي

فيفا يقرر السماح بـ5 تبديلات بشكل دائم في موسم 2022-2023

المزيد من التضارب.. تقرير: ما يقال عن تقبل يونايتد رحيل رونالدو ليس صحيحا

قبل انتقاله إلى ميلان؟ زياش: أريد التحكم الكامل في مستقبلي المهني

من بيرجفاين إلى تاديتش.. أغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري الهولندي

بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة

لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا