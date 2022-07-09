38 عرضية تكتب أول انتصار للمدرب تيفيز

السبت، 09 يوليه 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

كارلوس تيفيز - روزاريو سنترال

حقق كارلوس تيفيز لاعب منتخب الأرجنتين السابق أول فوز له في مسيرته التدريبية بعدما قاد فريقه روزاريو سنترال للانتصار على سارمينتو خونين.

وفاز روزاريو على سارمينتو صباح اليوم السبت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الأرجنتيني.

سجل هدف المباراة الوحيد فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 74 التي أقيمت في ملعب روزاريو، ليساندرو دي لا توري.

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وشهدت المباراة طرد لمدافع خونين، فرانكو كوينتروش في الدقيقة 30.

ساهم ذلك في سيطرة فريق المدرب تيفيز على المباراة إذ وصلت نسبة استحواذه على الكرة لـ71% وأطلق لاعبوه 23 تسديدة.

ووفقا لشركة "أوبتا" الشهيرة للإحصائيات، فإن روزاريو أرسل 38 عرضية خلال المباراة وهو ثالث أعلى رقم في تاريخ الدوري الأرجنتيني.

ومن خلال تلك العرضيات الـ38 جاء هدف الفوز لروزاريو.

وحتى الآن خاض تيفيز الذي أعلن اعتزاله قبل عدة أسابيع ثلاث مباريات في مسيرته التدريبية هُزم في أول مواجهتين وانتصر في الثالثة.

ويحتل روزاريو المركز الـ20 في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني برصد 7 نقاط.

فيما يأتي خونين في المركز الـ14 بثماني نقاط.

تيفيز الدوري الأرجنتيني رزواريو سنترال
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