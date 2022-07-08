بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة

تسلم بيدري الرقم 8 في صفوف برشلونة بعد أن رحل داني ألفيش، حامل مختلف الأرقام في النادي الكتالوني.

الرقم وصل إلى ألفيش من ميرالم بيانيتش، الذي تسلمه بدوره من أرتور ميلو، والذي تلقاه من حامله الأسطوري الأبرز: أندريس إنييستا.

وإليكم أبرز من ارتدوا هذا الرقم في تاريخ برشلونة.

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