بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 22:11

كتب : FilGoal

بيدري بالرقم 8

تسلم بيدري الرقم 8 في صفوف برشلونة بعد أن رحل داني ألفيش، حامل مختلف الأرقام في النادي الكتالوني.

الرقم وصل إلى ألفيش من ميرالم بيانيتش، الذي تسلمه بدوره من أرتور ميلو، والذي تلقاه من حامله الأسطوري الأبرز: أندريس إنييستا.

وإليكم أبرز من ارتدوا هذا الرقم في تاريخ برشلونة.

أخبار متعلقة
وريث إنييستا.. بيدري يغير رقم قميصه مع برشلونة كومان: دي يونج أخبرني أنه يريد البقاء في برشلونة لابورتا يرد على "برشلونة سيختفي خلال عامين".. ويكشف عن ورقة حلم طفولة كريستينسن

للتعرف عليهم من هنا

بيدري برشلونة الدوري الإسباني أندريس إنييستا داني ألفيش لاديسلاف كوبالا بيب جوارديولا خريستو ستويشكوف لودوفيك جولي فيليب كوكو كارلس ريكساش بيرند شوستر مايكل لاودروب
نرشح لكم
لاعب سواريش السابق.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع صامويل لينو رودريجو يعلن نيته تجديد تعاقده مع ريال مدريد وريث إنييستا.. بيدري يغير رقم قميصه مع برشلونة فياريال يعلن عودة بيبي رينا على غير المتوقع.. سبورت: ريال مدريد يقدم عرضا لـ سيبايوس للتجديد ريال سوسيداد يضم لاعب وسط إسبانيا أول الصفقات.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع فيتسل مستمر في الأندلس.. قادش يضم تشوست بشكل نهائي من ريال مدريد
أخر الأخبار
لا مزيد من الأساطير.. كارتاخينيس ينهي انتظار 82 عاما ويتوج بلقب الدوري الكوستاريكي 17 دقيقة | أمريكا
رئيس أولمبيك آسفي المغربي: جددنا عقد طارق مصطفى.. وهدفنا التتويج بلقب الدوري 19 دقيقة | الوطن العربي
بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة 50 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك ساعة | المحترفون
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وزيزو والجزيري.. وتألق رباعي في التقسيمة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: جارسيا يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع يانوزاي ساعة | الوطن العربي
لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا 2 ساعة | ميركاتو
القميص رقم 22 جاهز.. دي ماريا إلى يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 3 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة