بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة
الجمعة، 08 يوليه 2022 - 22:11
كتب : FilGoal
تسلم بيدري الرقم 8 في صفوف برشلونة بعد أن رحل داني ألفيش، حامل مختلف الأرقام في النادي الكتالوني.
بيدري جونزاليس
النادي : برشلونة
الرقم وصل إلى ألفيش من ميرالم بيانيتش، الذي تسلمه بدوره من أرتور ميلو، والذي تلقاه من حامله الأسطوري الأبرز: أندريس إنييستا.
وإليكم أبرز من ارتدوا هذا الرقم في تاريخ برشلونة.
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