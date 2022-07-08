تقرير: جارسيا يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع يانوزاي

وضع رودي جارسيا مدرب النصر السعودي الجديد، البلجيكي عدنان يانوزاي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتولى جارسيا تدريب النصر لمدة موسمين خلفا للمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو.

ويرغب مدرب روما السابق بحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في التعاقد مع يانوزاي لتدعيم خط هجوم النصر.

وأوضح التقرير أن النصر بدأ في محادثات مع اللاعب البلجيكي لضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال سوسيداد الإسباني.

يانوزاي شارك خلال الموسم المنصرم مع ريال سوسيداد في 42 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

صاحب الـ27 عاما برز كموهبة صاعدة مع ديفيد مويس موسم 2013-2014 وتوقع له الجميع مستقبل مبهر، وانتظر الكثيرون أن يكون خليفة لكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

يانوزاي لم يقدم المتوقع منه وبحث عن الفرصة في أندية بروسيا دورتموند وسندرلاند قبل أن يستقر بصفوف ريال سوسيداد منذ 2017.