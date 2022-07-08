ليو دوارتي من ميلان إلى باشاك شهير

انضم المدافع البرازيلي ليو دوارتي بشكل نهائي من ميلان الإيطالي إلى باشاك شهير التركي.

وقضى دوارتي موسما ونصف معارا للفريق التركي من يناير 2021 وحتى الموسم المنقضي.

وانضم قلب الدفاع البرازيلي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، ولم تُعلن قيمة الصفقة من الطرفين.

وخاض دوارتي 54 مباراة بقميص باشاك شهير دون أن يسجل أو يصنع في جميع المسابقات.

وأنهى الموسم المنقضي مع الفريق في المركز الرابع بعدما جاور المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه وحجز الفريق مقعده في دوري المؤتمر الأوروبي.

✍️🏻 Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya varıldı. ➡️ https://t.co/tQIQqRT3iJ pic.twitter.com/DuT3ookSaq — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 8, 2022

المدافع البالغ 25 عاما كان انتقل للروسونيري مقابل 10 ملايين يورو في 2019

وبقميص ميلان اكتفى بخوض 9 مباريات فقط عقب انضمامه من فلامنجو البرازيلي بعدما حقق لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس في 2019.

وأصبح دوارتي ثاني الراحلين عن دفاع ميلان بعد أليسيو رومانيولي الذي انتهى تعاقده.

ورحل أيضا عن الروسونيري، الإيفواري فرانك كيسي وتوجه صوب برشلونة والنرويجي الشاب ينس بيتير هاوجي إلى إينتراخت فرانكفورت.

في المقابل ضم ميلان جونيور ميسياس وأليساندرو فلورينزي بشكل نهائي، وتعاقد مع ديفوك أوريجي قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.