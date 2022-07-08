أجندة مباريات الأهلي فيما تبقى من يوليو.. قمة ومباريات نارية في الدوري
الجمعة، 08 يوليه 2022 - 15:25
كتب : FilGoal
يخوض الأهلي مباريات عديدة فيما تبقى من شهر يوليو الجاري سواء في الدوري أو كأس مصر.
فما هي مواعيد مباريات الأهلي خلال الشهر الجاري ومن هم منافسيه؟
نرشح لكم
مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب المنتخب مصدر مقرب من فيتوريا لـ في الجول: وافق على تدريب منتخب مصر.. ولكن أجندة مباريات الزمالك فيما تبقى من يوليو.. قمة ومباريات مثيرة في الدوري إيهاب الكومي عن جدولة ديون الزمالك: اتحاد الكرة يعامل كل الأندية بسواسية رئيس إنبي: الأهلي والزمالك لم يطلبا إيبوكا.. وجديد موقف محمود جاد من ويجان سعد سمير: نصنع هوية ناد.. وشعوري مختلف عن بطولات الأهلي أحمد عاطف: أنا في فيوتشر الآن.. لا أحد يعرف ماذا سيحدث في العام القادم مرتضى: مشكلة بنشرقي ليست الأموال.. والزمالك تعاقد مع أفضل اللاعبين في كل المراكز