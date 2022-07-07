انتهت نهائي كأس الرابطة - فيوتشر (5) (1) غزل المحلة.. لقب تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وحسم كلا الفريقان تأهله للنهائي على حساب الإسماعيلي وإنبي.

وحصد الإسماعيلي المركز الثالث بالفوز على إنبي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويسعى فيوتشر لحصد اللقب الأول في تاريخه بينما يأمل غزل المحلة في الفوز باللقب الثالث بعد لقبي الدوري 1973 وكأس الاتحاد المصري 1994.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: هدف شرفي لغزل المحلة من يحيى حامد من ركلة حرة مباشرة.

ق 79: أحمد رفعت يصنع بعرضية متقنة الهدف الخامس ورأسية مروان محسن تسكن الشباك.

ق 75: محمود مرعي يشتت من على خط المرمى كرة هدف تقليص الفارق بعد تسديدة الأخميمي.

ق 65: جووول الرابع.. أحمد رفعت ينفرد من قبل منتصف الملعب مستفيدا من تقدم دفاع الغزل ويضيف يمرر عرضية يودعها محمد فاروق في الشباك.

ق 60: جووول أحمد عاطف يسجل الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من أحمد رفعت.

ق 54: الحكم يلغي الهدف بعد احتسابه.

ق 53: جووول ثاااالث.. فاروق يحول عرضية رفعت في الشباك.

ق 49: عرضية من يحيى حامد ورأسية من خالد الأخميمي تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: الحكم يحتسب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 37: سعد سمير يسدد ويسجل الهدف الثاني لفيوتشر، والحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على محمد فاروق.

ق 32: جووول أووول.. محمد فاروق يرسل عرضية أرضية تغالط الحارس ويودعها كريم نيدفيد في الشباك برأسية.

ق 23: باولن فوافي يتوغل ويسدد كرة قوية يتصدى لجنش ويحولها لركنية.

ق 15: جوزيف جوناثان يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس بثبات.

بداية اللقاء