انتهت نهائي كأس الرابطة - فيوتشر (5) (1) غزل المحلة.. لقب تاريخي

الخميس، 07 يوليه 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

سعد سمير - فيوتشر - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر وغزل المحلة في نهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وحسم كلا الفريقان تأهله للنهائي على حساب الإسماعيلي وإنبي.

وحصد الإسماعيلي المركز الثالث بالفوز على إنبي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة
كأس الرابطة - إثارة من علامة الجزاء.. الإسماعيلي يظفر بالمركز الثالث على حساب إنبي التشكيل - عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وعودة فتح الله لدفاع المحلة في نهائي كأس الرابطة رابطة الأندية تدعو مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الرابطة كأس الرابطة - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وحسام عرفات يعود إلى تشكيل إنبي

ويسعى فيوتشر لحصد اللقب الأول في تاريخه بينما يأمل غزل المحلة في الفوز باللقب الثالث بعد لقبي الدوري 1973 وكأس الاتحاد المصري 1994.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90: هدف شرفي لغزل المحلة من يحيى حامد من ركلة حرة مباشرة.

ق 79: أحمد رفعت يصنع بعرضية متقنة الهدف الخامس ورأسية مروان محسن تسكن الشباك.

ق 75: محمود مرعي يشتت من على خط المرمى كرة هدف تقليص الفارق بعد تسديدة الأخميمي.

ق 65: جووول الرابع.. أحمد رفعت ينفرد من قبل منتصف الملعب مستفيدا من تقدم دفاع الغزل ويضيف يمرر عرضية يودعها محمد فاروق في الشباك.

ق 60: جووول أحمد عاطف يسجل الهدف الثالث بعد عرضية أرضية من أحمد رفعت.

ق 54: الحكم يلغي الهدف بعد احتسابه.

ق 53: جووول ثاااالث.. فاروق يحول عرضية رفعت في الشباك.

ق 49: عرضية من يحيى حامد ورأسية من خالد الأخميمي تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: الحكم يحتسب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق 37: سعد سمير يسدد ويسجل الهدف الثاني لفيوتشر، والحكم يلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على محمد فاروق.

ق 32: جووول أووول.. محمد فاروق يرسل عرضية أرضية تغالط الحارس ويودعها كريم نيدفيد في الشباك برأسية.

ق 23: باولن فوافي يتوغل ويسدد كرة قوية يتصدى لجنش ويحولها لركنية.

ق 15: جوزيف جوناثان يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها الحارس بثبات.

بداية اللقاء

نهائي كأس الرابطة فيوتشر غزل المحلة
نرشح لكم
سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه أحمد دياب يعلن انضمام رابطة الأندية لنظيرتها الدولية: تجاوزنا شرط الـ4 سنوات التشكيل - عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وعودة فتح الله لدفاع المحلة في نهائي كأس الرابطة محمد عنتر: هدفنا المربع الذهبي والوصول بعيدا في الكأس كأس الرابطة - إثارة من علامة الجزاء.. الإسماعيلي يظفر بالمركز الثالث على حساب إنبي سيراميكا يعلن إصابة كوكو بقطع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة غيابه طريق الزمالك – لا يعرف الخسارة مع العميد.. المصري يفوز على إيسترن في الكأس
أخر الأخبار
دي ماريا في تورينو تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس 9 دقيقة | ميركاتو
بسنت حميدة: حلمت بذهبية البحر المتوسط قبل 4 سنوات.. وعانيت بعد غيابي عن أولمبياد طوكيو 21 دقيقة | رياضات أخرى
الولاية الثانية.. فوزي البنزرتي مدربا للرجاء المغربي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: جلسة مالك تشيلسي مع لابورتا تحسم 4 صفقات 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر 46 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه ساعة | الكرة المصرية
المغامرة الثالثة في أوروبا.. جاكسون موليكا يرتدي قميص بيشكتاش ساعة | الكرة الأوروبية
قبل برونو فيرنانديز.. أبرز من ارتدوا الرقم 8 في تاريخ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط