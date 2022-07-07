كأس مصر - عمرو مرعي يقود هجوم المصري.. وأوفا يغيب عن إيسترن كومباني

الخميس، 07 يوليه 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

المصري أمام مصر للمقاصة

يعول حسام حسن المدير الفني للنادي المصري على عمرو مرعي في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة إيسترن كومباني.

ويلعب المصري ضد إيسترن كومباني ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة إيسترن كومباني على كالآتي:

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حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: عمرو موسى - إسلام أبو سليمة - أحمد علاء - كريم العراقي - حسن علي

الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا – محمد جريندو – إلياس الجلاصي

الهجوم: عمرو مرعي.

فيما يغيب أحمد أمين "أوفا" هداف إيسترن كومباني عن قائمة فريقه خلال مواجهة المصري.

ويعتمد علاء عبدالعال المدير الفني لإيسترن كومباني على محمد خليفة إلى جوار عماد ميهوب في هجوم الفريق.

وجاء تشكيل إيسترن لمواجهة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد السعيد (متعب) - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - يوسف مجدي عبد الغني

خط الوسط: أحمد أبو بكر(موكشا) -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد تمساح - خالد مصطفى

الهجوم: عماد ميهوب - محمد خليفة.

وكانت أندية المقاولون العرب وبيراميدز والسويس وسموحة قد ضمنوا مقاعدهم في ربع نهائي كأس مصر.

النادي المصري إيسترن كومباني كأس الأمم
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