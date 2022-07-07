انتهت في كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) - (1) إنبي.. الدراويش في المركز الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وإنبي المقامة من أجل تحديد المركز الثالث في كأس الرابطة المصرية.

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، فيما خسر إنبي أمام فيوتشر بهدفين دون رد.

وتقام المباراة النهائية في التاسعة والنصف مساء اليوم -الخميس- في استاد القاهرة.

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حسن ياسين يسجل.. الإسماعيلي ثالث بطولة كأس الرابطة

علي فوزي وبانينكا جديدة.. التعادل قبل ركلة الدراويش الأخيرة

حازم مرسي يسجل.. 4-3 للإسماعيلي

محمد النحاس يسجل لصالح إنبي

محمد مخلوف يسجل.. 3-2 للدراويش

إبراهيم القاضي يهدر.. الكرة في القائم

أحمد مدبولي على طريقة بانينكا.. 2-2

أحمد يوسف يسجل الثانية لإنبي

عمرو الحلواني يسدد والبلعوطي يتصدى ولكن الكرة تصطدم بالعارضة ثم برأس البلعوطي وتسكن الشباك

محمد حامد يسجل الأولى لإنبي

ركلات الترجيح

ق 93 جووول علي فوزي يسجل على يمين محمد فوزي.. 1-1

ق 92 محمد مخلوف يتلقى إنذارا للاعتراض

ق 90 ركلة جزاااااء.. عبد الرحمن مجدي يعرقل عبد الله عادل.. التعادل يقترب لإنبي

ق 75 محمد إسماعيل ومهاب ياسر بدلا من زياد كمال وجرجس مجدي في صفوف إنبي

ق 71 أحمد مدبولي بدلا من خالد النبريص

ق 68 يوسف لبيب ومحمد النحاس بدلا من إبراهيم جلال ومحمد مرسي

ق 63 عبد الرحمن مجدي بدلا من وجيه عبد الحكيم

ق 57 حسام عرفات بدلا من أحمد جمال في صفوف إنبي

ق 50 رأسية من محمد مرسي تصطدم بالقائم.. التعادل يضيع

ق 46 حازم مرسي وحسن ياسين بدلا من محمد هاشم وجيان موريل

بداية الشوط الثاني

ق 36 وجيه عبد الحكيم يسدد ولكن بجوار القائم

ق 16 محمد مرسي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمد فوزي بثبات.

ق 15 محمد مخلوف سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 4 جووول عمرو الحلواني يسجل من ركلة الجزاء.. 1-0 للدراويش

ق 3 ركلة جزاء مبكرة.. ما حدث ضد الإسماعيلي أمام المحلة يحدث لصالحه هذه المرة. عبد الله عادل يعرقل محمد عبد السميع داخل المنطقة

بداية المباراة