نادي زد يختتم اختبارات الناشئين السنوية ويشيد بالإقبال الكبير

اختتمت الاختبارات السنوية لنادي زد لاختيار المواهب من مختلف المحافظات والتي أقيمت بفرع النادي بمدينة الشيخ زايد.

وتم تطبيق إجراءات التقدم والاختبار إلكترونيا عبر منصة ZED Talents، وأشاد النادي باستخدامه التطبيق لأول مرة في مصر ويستعين بأحدث وسائل التكنولوجيا لضمان إتاحة فرص متساوية لكل المواهب، واقتناء أفضل العناصر بواسطة لجنة تضم خبراء وأساطير كرة القدم في مصر وخبرات من نادي بورسيا دورتموند الألماني.

وتقدم للتسجيل على منصة ZED Talents- في أول عام من تطبيق استخدامها في الاختبارات السنوية- عدداً كبيراً من الموهوبين فى كرة القدم من مختلف المحافظات.

وأعرب مسؤولوا النادي عن سعادتها بالأمر الذي يعكس استمرار ارتفاع أعداد المتقدمين للاختبارات السنوية لنادي زد إف سي ثقة المواهب الشابة وأولياء الأمور بنموذج النادي في تطوير الناشئين بشكل مثالي يساعدهم على الاحتراف في أقوى الدوريات المحلية والعالمية.

وقال أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بنادي زد اف سي: "زد نجح في استخدام التكنولوجيا في منح الفرصة الكاملة للمواهب من مختلف المحافظات لاختيار أفضل العناصر من خلال منصة ZED Talents، الذي تقدم إليها آلاف الناشئين من مختلف المحافظات".

وأضاف "يأتي ذلك في إطار سعي نادى زد الدائم للتطوير من إمكانياته الفنية والتكنولوجية لتحقيق رؤيته فى امتلاك أكبر وأقوى قاعدة ناشئين في مصر وتطبيق أحدث النظم التدريبية بالاستعانة بالخبرات الأوروبية لإعداد الناشئين بشكل احترافي يسهم في تطوير كرة القدم المصرية".

وشهدت الاختبارات إشراف كل من سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد الرياضي، أحمد عبد الله رئيس قطاع الكرة بالنادى، علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، هشام حنفي رئيس أكاديمية زد، وطاقم تدريب من نادي بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى أساطير كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة الفني.